Iran | la Corte Suprema accoglie il ricorso di un condannato a morte Tre giornaliste arrestate nelle ultime 48 ore

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Mmes Melika Hashemi, Saideh Shafiei e Mehrnoush Zarei sono state trasferite nel carcere Evin a nord di Teheran. Non si conoscono i capi di imputazione

LaSuprema dell'ha accolto oggi il ricorso di Mohammad Ghobadlou , un giovane condannato a morte con l'accusa di aver partecipato all'uccisione di un agente di polizia durante le proteste ...Sarà inoltre informato riguardo a temi di attualità, con particolare attenzione all', all'... a Roma presso il Palazzo di Giustizia, la Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della... Iran, la Corte Suprema accoglie il ricorso di un condannato a morte Secondo Amnesty International il giovane, arrestato per aver partecipato alle proteste, soffre di disturbi bipolari ...La Corte Suprema dell'Iran ha accolto il ricorso di Mohammad Ghobadlou, condannato a morte con l'accusa di aver partecipato all'uccisione di un agente di polizia durante le proteste contro il sistema.