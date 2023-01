Agenzia ANSA

Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro le Guardie della rivoluzione islamica iraniane, un ente finanziario a loro collegato e alti funzionari, tra i quali il vice ministro dell'......senso Tajani ha ricevuto dal Al Sisi la rassicurazione che Il Cairo toglierà di mezzo tutti... con cui ha in comune la visione nei confronti dell'. Come osservato recentemente dal segretario ... Iran: gli Usa impongono nuove sanzioni contro i pasdaran - Ultima Ora Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro le Guardie della rivoluzione islamica iraniane, un ente finanziario a loro collegato e alti funzionari, tra i quali il vice ministro dell'intelligen ...I ministri degli Esteri Ue hanno aggiunto 18 individui e 19 entità all'elenco delle sanzioni all'Iran, colpiti diversi organi delle forze dell'ordine responsabili della repressione. Ma per riconoscere ...