Agenzia ANSA

...quanto riguarda l'attuale situazione in"discuteremo di nuove sanzioni secondo il quadro giuridico dei diritti umani", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Josep,...... presieduto dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep,... Nell'ambito dei temi di attualità, i 27 discuteranno in particolare delle situazioni in, Sud ... Iran, Borrell: "Serve condanna di un tribunale per riconoscere IRGC come terrorista" - Mondo Nel corso della riunione odierna dei ministri degli Esteri Ue si discuterà su nuove sanzioni personali verso l'Iran sulla base al ...La figlia dell'ex presidente Rafsanjani tra le firmatarie di un appello in cui, insieme ad altre "inquiline" di Evin, chiede la cessazione delle esecuzioni dei manifestanti. In Ue misure contro i Pasd ...