Ipertensione | come prevenirla e combatterla | i consigli della biologa nutrizionista Marialuisa Conza

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Adottare sane abitudini a tavola è uno step fondamentale per mantenere in salute il nostro cuore e tenere sotto controllo la pressione arteriosa”, afferma, borsista all’Università di Harward con un know how di alto profilo nel compartoricerca scientifica e, alle spalle, master nelle più prestigiose Università (tra cui la Bocconi) e pubblicazioni di notevole interesse. “Seguendo le direttive dell‘Organizzazione MondialeSanità e delle Società Scientifiche – prosegue la– la prevenzione e il trattamentoarteriosa cominciano a tavola individuando alimenti a basso contenuto di sale e di grassi, adottando un regime dietetico ricco di cereali, legumi, verdura e ...

la Repubblica

Circa 6 milioni di persone in Italia soffrono di malattia renale e il loro numero cresce insieme all'aumento di ver 75 anni e alla diffusione di condizioni di rischio, obesità e ......i prodotti a base di fibre, quale riso, cereali o anche pasta integrale, aiuta a migliorare la funzione del fegato e dell'attività intestinale. Va anche a ridurre i problemi di, di ... Ipertensione, ecco perché qualche volta i farmaci non funzionano Quello della gravidanza tardiva è un fenomeno in costante aumento. In Italia, circa il 5% delle gravidanze riguarda donne di età superiore ai 40 anni. Circa il doppio rispetto a 20 anni fa ...Se la pressione non cala nonostante la terapia l’origine potrebbe essere un nodulo delle ghiandole surrenali. Una Tac con speciale tracciante ed esame ...