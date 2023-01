Ipercolesterolemia | nuove opzioni terapeutiche per combatterla

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Gli strumenti ci sono, ma la presa in carico di questi pazienti per portarli a target non è facile. Tra le soluzioni, il Dipartimento di cure specialistiche territoriali, che mette insieme cardiologi, diabetologi, nefrologi e pneumologi. Triveneto, 23 gennaio 2023 – Il colesterolo rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il Servizio sanitario nazionale un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme. Basti pensare che in Italia, ogni anno, muoiono più di 224mila persone per malattie cardiovascolari: di queste, circa 47mila sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. I costi, in termini di spesa sanitaria diretta e indiretta sono quantificabili in circa 16 miliardi di euro l’anno. Nonostante questo scenario, su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio l’80% non raggiunge il target indicato dalle più ...