(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – La rete e i social network si dimostrano ancora e sempre “una potente arma di diffusione dell’odio, di polarizzazione e radicalizzazione del confronto, veicolo di contenuti misogini e sessisti e non risparmiano chi fa informazione, anzi”. Lo dicono la presidente dell’associazione Giulia Giornaliste e Paola Rizzi, che anche quest’anno hanno curato con Vox Osservatorio sui diritti, il monitoraggio centrato su 46 profili di(23 uomini e 23 donne) e sull’analisi degli account Twitter di 12 testate. Catalizzatore principale di menzioni con ‘sentiment’ negativo è una giornalista, Selvaggia, che distacca in numeri assoluti tutti. Se poi si dividono le classifiche tra uomini e donne, complessivamente i profili degli uomini raccolgono il 77% di menzioni negative, ma le donne un po’ di più, l’82%. Vale la pena citare, per ...

Adnkronos

...del fondamentale come Romanò (secondo per punti diretti e settimo bomber) e lo stesso, e ... RADIO,E TV La partita sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, network ...... Giannattasio, che ha avuto il merito di aver lanciato giocatori come Storari,e Gattuso, ... Questo il ricordo del club di Pian Di Massiano sul sito: " Il presidente Santopadre e ... Internet: Lucarelli in cima ai messaggi d'odio rivolti ai giornalisti per VII Mappa di Intolleranza (Adnkronos) - La rete e i social network si dimostrano ancora e sempre "una potente arma di diffusione dell’odio, di polarizzazione e radicalizzazione del confronto, veicolo di contenuti misogini e se ...