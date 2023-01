Intercettazioni | Meloni | cambiare cosa non funziona ma no a scontri

Agenzia ANSA

15.23:certo usonon va "E' necessario mettere mano alle cose che non funzionano, e quello che non funziona è un certo uso che si fa delle. Dobbiamo cercare le ...Lo ha detto Giorgiarispondendo ad una domanda sul tema delleparlando con la stampa italiana ad Algeri. . Meloni, necessario mettere mano a certo uso intercettazioni - Ultima Ora Algeri, 23 gen. (askanews) - Sulle intercettazioni 'è necessario mettere mano alle cose che non funzionano. Sicuramente quello che non funziona è ...Energia, impresa e spazio al centro dell'intesa siglata tra Roma e Algeri. Descalzi: "Emancipazione dal gas russo entro il 2025" ...