Intercettazioni | Nordio “Sui reati spia non saranno toccate”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Leper mafia e terrorismo non, così come per icome può essere il reato di corruzione o la falsa fatturazione per operazioni inesistenti”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, ospite di ‘Quarta Repubblicà su Retequattro. “Noi vogliamo colpire l'abuso delle”, ha aggiunto il ministro, che si è detto poi “soddisfatto che la presidente del Consiglio sia in sintonia con me sulla riforma della Giustizia”.“Ci sono sindaci del Pd che sono venuti da me in processione a chiedermi l'abolizione del reato di abuso di ufficio, perchè non riescono più a lavorare. L'abuso d'ufficio – ha aggiunto – è un reato evanescente, che finora a fronte di 5800 contestazioni ha portato a 9 condanne”. ...