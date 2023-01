Intercettazioni | Meloni ora argina Nordio | “Non c’è bisogno di uno scontro tra politica e magistratura Io ci metto il buon senso”

La7

... e quello che non funziona è un certo uso che si fa delle. Dobbiamo cercare le ... A dirlo, ad Algeri, è il premier, Giorgia. In merito allo sciopero dei benzinai, prosegue, ...Sicuramente quello che non funziona è un certo utilizzo dellee questo lo sappiamo ... lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti ad Algeri. '... Intercettazioni, Meloni: “Necessario intervenire, ma senza scontri tra magistratura e politica” La premier in visita nel Maghreb firma un memorandum con Algeri in ambito energetico: "Avanti con il piano Mattei. Costruiamo ponti per l'Europa". E sullo sciopero dei benzinai: "Da parte del governo ...La Meloni vola in Algeria, una missione per il gas, vorrebbe un “piano Mattei” per l’energia. L’obiettivo è di arrivare entro due anni al totale sganciamento dal gas russo, per poi crescere come hub d ...