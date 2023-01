Intercettazioni | Meloni | no a scontri | cambiare cosa non funziona

Tiscali Notizie

Quanto peserà sul gradimento del governo Giorgiarientrata dall'Algeria con Descalzi (Eni): ...protegge il ministro della Giustizia Nordio dopo le polemiche sul taglio alle("..."È necessario mettere mano alle cose che non funzionano, e sicuramente quello che non funziona è un certo uso che si fa delle". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia, ... Intercettazioni, Meloni: “Necessario intervenire, ma senza scontri tra magistratura e politica” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La premier in visita nel Maghreb firma un memorandum con Algeri in ambito energetico: "Avanti con il piano Mattei. Costruiamo ponti per l'Europa". E sullo sciopero dei benzinai: "Da parte del governo ...