Inter-Skriniar | addio immediato | c’è la rivelazione in diretta

La Gazzetta dello Sport

E' stato un prepartita ricco di emozioni quello di- Empoli per i nerazzurri. I giocatori sapevano che l'accoglienza sarebbe stata particolare, ... migliaia di persone hanno accoltoe ...Formazioni Ufficiali- EmpoliINTER (3 - 5 - 2): 24 Onana; 37, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 11 Correa. All. S. ... Inter, come sostituire Skriniar: l'identikit del difensore che serve Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima del match contro l'Empoli: "C'è stata un'accoglienza meravigliosa da parte dei nostri tifosi, ...La 19^ giornata di Serie A prosegue con la sfida di San Siro tra Inter ed Empoli. Inzaghi ripropone De Vrij in difesa, a completare il terzetto con il capitano Skriniar e Bastoni. In avanti è Correa a ...