Inter ko con l' Empoli | è a - 13 dal Napoli Skriniar espulso - Sport - Calcio - quotidiano net

Sky Sport

L'Empoli batte l'1 - 0 a San Siro in un posticipo della 19/a giornata di serie A, ultima di andata, che si chiuderà domaniLazio - Milan. I nerazzurri non sfondano nel primo tempo, che chiudono in dieci per ...Nella ripresa, i toscani di Zanetti ne approfittano e si prendono i tre punti sfruttando una delle diverse ripartenze concessetroppa facilità da un'senza filtro a centrocampo e incapace di ... Inter, maglia dedicata al Capodanno cinese per la partita con l'Empoli. Video Sono convinto che l’Inter entrerà in campo per fare subito sua la partita» Inoltre, partite come quelle contro l’Empoli sono le più difficili ma non si possono perdere… Leggi ...L'Inter è ormai rassegnata a perdere Skriniar, e deve urgentemente trovare un sostituto. Per fortuna, la lista di Marotta è molto lunga e variegata.