Inter | gli Ultras | “Oggi celebriamo i campioni Su Skriniar aspettiamo”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La tifoseria organizzata dell‘, in vista del match di stasera contro l’Empoli, ha invitato il pubblico nerazzurro ad evitare contestazioni a Milan, il difensore in scadenza di contratto e accostato sempre più al Psg. Di seguito il comunicato degli: “PERRIMANDIAMO LE VALUTAZIONIè il giorno del ritorno deiche,compreso, ci hanno donato una soddisfazione che vale una stagione. La Nord ci tiene a comunicare che si dedicherà unicamente ai festeggiamenti, prima e durante la partita. Ci preme sottolineare questo a fronte delle tante segnalazioni ed inviti ricevuti per prendere una posizione netta contro il nostro giocatore. Tutte le ...

Sport Fanpage

... soprattutto le partite die Milan. Il progetto ZTL San Siro era in agenda dal 2019 ed è ... A controllareingressi saranno ventiquattro telecamere, per il momento.Il pareggio controemiliani è arrivato al termine di una sfida approcciata male da Pessina e ... classe 2003, di proprietà dell', ma in prestito a Cagliari in questa prima parte di stagione. ... Calabria piange sconsolato in panchina: i tifosi dell'Inter gli ... L'Inter di Inzaghi ospita l'Empoli nel Monday Night della 19a giornata di Serie A. La partita si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Calcio d'inizio alle ore… Leggi ...(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2023 "Noi sappiamo benissimo che in alcuni casi le intercettazioni sono uno strumento di indagine necessario. Nessuno ha mai pensato di impedirne o di limitarne l'uti ...