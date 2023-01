Inter-Empoli | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A San Siro, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 traedA San Siro,edsi affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

All.: BallardiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli 50 punti; Milan* 38;* e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; Udinese 28, Torino 26; Fiorentina e Juventus** 23, Bologna*, Monza ed* 22; Lecce 20; ...La Curva predica calma Intanto la Curva nord dell'predica calma sulla questione Skriniar, prendendo una posizione netta e chiara, visto che questa sera contro l'ci sarà da celebrare la ... Probabili formazioni di Inter-Empoli L’unico cambio potrebbe essere Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian. Simone Inzaghi potrebbe effettuare un solo cambio nella formazione in campo al 1º minuto in Inter-Empoli rispetto a quella de ...L'Inter torna in campo dopo la vittoria della Supercoppa, che sarà alzata di fronte ai tifosi subito prima della sfida contro l'Empoli. Inzaghi punta sul solito 3-5-2 con Acerbi ancora una volta prefe ...