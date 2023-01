Inter - Empoli | ricordate la mezza rovesciata di Ranocchia?

La Gazzetta dello Sport

... lunedì 23 gennaioLa Serie A prosegue il 19esimo turno di campionato, stavolta spalmato sul resto della settimana tra le due partite di oggi,e Bologna - Cremonese, e il big match in ...Il match di campionato traedci offre l'occasione per rivedere una delle perle della scorsa stagione: la sorprendente semirovesciata ... Inter-Empoli con gli occhi su Parisi e Baldanzi: i gioielli di Zanetti non smettono di piacere Tra i nerazzurri e i toscani asse di mercato ormai consolidato: gli affari fatti finora non hanno mai deluso nessuno ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...