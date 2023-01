Inter-Empoli oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la diciannovesima giornata di. Penultima partita di questo turno di campionato italiano e match che vedrà di fronte le due squadre allenate rispettivamente da Simone Inzaghi e Paolo Zanetti. I nerazzurri hanno il morale alto dopo aver trionfato nettamente in Supercoppa nel derby contro il Milan, ma anche gli ospiti arrivano da tre risultati utili consecutivi in questoe hanno ottenuto il loro primo successo dell’anno solare la scorsa settimana. La sfida è in programma, lunedì 23 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza in San Siro di Milano.su Dazn e Sky Sport Calcio. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Nel ristretto panorama degli Under 23 del nostro campionato, Tommaso Baldanzi occupa di sicuro un posto in prima fila. Tre gol in 9 presenze, posto quasi fisso grazie al 'pollice' verde di Zanetti. ...Il difensore oggi capitano contro l': ma il suo addio certo potrebbe essere ... Inter-Empoli con gli occhi su Parisi e Baldanzi: i gioielli di Zanetti non smettono di piacere Matteo Barzaghi ha offerto aggiornamenti circa la probabile formazione dell’Inter che domani giocherà con l’Empoli Il giornalista Matteo Barzaghi afferma che è stata presa una decisione in merito… Leg ...Con la super-carica derivante dal 3-0 al Milan in Supercoppa, l'Inter torna in campo in campionato nel posticipo del lunedì sera ospitando l'Empoli. I toscani sono in una posizione di ragionevole tran ...