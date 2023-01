Inter-Empoli | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

La Gazzetta dello Sport

Nel ristretto panorama degli Under 23 del nostro campionato, Tommaso Baldanzi occupa di sicuro un posto in prima fila. Tre gol in 9 presenze, posto quasi fisso grazie al 'pollice' verde di Zanetti. ...Il difensore oggi capitano contro l': ma il suo addio certo potrebbe essere ... Inter-Empoli con gli occhi su Parisi e Baldanzi: i gioielli di Zanetti non smettono di piacere Matteo Barzaghi ha offerto aggiornamenti circa la probabile formazione dell’Inter che domani giocherà con l’Empoli Il giornalista Matteo Barzaghi afferma che è stata presa una decisione in merito… Leg ...Con la super-carica derivante dal 3-0 al Milan in Supercoppa, l'Inter torna in campo in campionato nel posticipo del lunedì sera ospitando l'Empoli. I toscani sono in una posizione di ragionevole tran ...