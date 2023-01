Inter-Empoli le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) . Nerazzurri di nuovo in campo dopo la vittoriaSupercoppa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’torna in campo nel posticipo del lunedì contro l’, turno valevole per la 19a giornataSerie A. I nerazzurri non possono perdere ulteriore terreno nei confronti del Napoli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.