Inter-Empoli | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 19° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Berti e Scarpa, e dal quarto uomo Mercenaro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Fourneau. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Fresco nel netto successo in Supercoppa Italiana ai danni degli eterni rivali del Milan, l’ha questa sera l’opportunità di superare momentaneamente i cugini al secondo posto in attesa della sfida di domani contro la Lazio. Dopo aver alzato il primo trofeo stagionale, gli uomini di Simone Inzaghi vogliono continuare la loro risalita in classifica avvicinandosi al Napoli capolista. A parte gli infortunati Brozovic e Handanovic, il tecnico ...

Sky Sport

MILANO -ultima partita a San Siro per Milan Skriniar Andrebbe chiesto a Nasser Al - Khelaïfi, proprietario del Paris - Saint Germain. Il club francese ha l'accordo con il giocatore sulla base ...Le parole di Joaquin Correa, attaccante argentino dell', nel pre partita della gara contro l'. I dettagli Joaquin Correa ha parlato nel pre partita della gara tra. PAROLE - "Dovremo giocare come abbiamo fatto in Supercoppa, restando concentrati dal primo all'ultimo minuto. Sto tornando in forma, dopo il Mondiale ho passato un ... Probabili formazioni di Inter-Empoli La probabile formazione dei nerazzurri di Simone Inzaghi per Inter-Empoli, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ecco, dunque, le scelt ...Squadre in campo oggi alle 20:45 per il Monday Night di Serie A. Redazione ITASportPress Inter-Empoli si gioca oggi, lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la 19^ giornata di Serie A. Monday Night ...