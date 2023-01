Inter-Empoli | le formazioni ufficiali | Correa con Lautaro | out Dzeko Cambiaghi e Bajrami con Caputo

MILANO - Dopo la vittoria in Supercoppa italiana, l'cerca conferme in campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi ospitano al Meazza l'di Zanetti, per la diciannovesima giornata di serie ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, monday night della diciannovesima giornata di Serie ARispondere alle vittorie di Napoli e Roma e approfittare del pareggio dell'Atalanta contro la Juventus e sorpassare momentaneamente ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 11 Correa. A disposizione ...