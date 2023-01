Inter-Empoli 0-1 | Skriniar espulso e gol di Baldanzi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Milano, 23 gen. - (Adnkronos) - L'batte 1-0 l'nel posticipo del lunedì della 19/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere il match il gol dial 66'. I nerazzurri pagano l'espulsione dial 40' per doppia ammonizione. In classifica l'resta ferma a quota 37 in terza posizione insieme alla Roma, a -13 dal Napoli capolista, mentre l'sale al 9° posto con 25 punti. LA PARTITA - La prima occasione del match è dell': Cambiaghi sfugge a Bastoni e cerca la porta a incrociare, Onana mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, contatto Calhanoglu-Caputo: gamba alta del primo e testa bassa del secondo, proteste da entrambe le parti ma per Rapuano non c'è nulla. A rendersi pericolosi, comunque, sono ...

La Gazzetta dello Sport

L'batte l'1 - 0 a San Siro in un posticipo della 19/a giornata di serie A, ultima di andata, che si chiuderà domani con Lazio - Milan. I nerazzurri non sfondano nel primo tempo, che ...I toscani espugnano San Siro grazie alla rete di ... Inter-Empoli 0-1: gol di Baldanzi | Risultato Finale, Serie A (ANSA) - MILANO, 23 GEN - L'Empoli batte l'Inter 1-0 a San Siro in un posticipo della 19/a giornata di serie A, ultima di andata, che si chiuderà domani con Lazio-Milan. I nerazzurri non sfondano nel ...A Milano i nerazzurri - in 10 per l'espulsione del difensore, al centro di un caso di mercato - piegati dalla stoccata del talento di Zanetti che piazza un colpaccio in chiave salvezza ...