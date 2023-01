Inter - Empoli 0 - 1 diretta | Baldanzi punisce l' Inter

(Di lunedì 23 gennaio 2023) MILANO - Dopo aver conquistato la Supercoppa italiana, l'crolla in casa contro l'. Gli uomini di Zanetti si impongono 1 - 0 grazie ad una rete segnata daal 66'. I nerazzurri, in ...

La Gazzetta dello Sport

22.40 Serie A, tonfocon l'(0 - 1) Sorpresona al 'Meazza':l'cade 0 - 1 contro unspigliato e spreca la chance di salire al 2° posto. Avvio di personalità degli ospiti,pericolosi con Cambiaghi e ...MILANO - Dopo aver conquistato la Supercoppa italiana, l'crolla in casa contro l'. Gli uomini di Zanetti si impongono 1 - 0 grazie ad una rete segnata da Baldanzi al 66'. I nerazzurri, in dieci per l'espulsione di Skriniar alla fine del primo ... Inter-Empoli 0-1: gol di Baldanzi | Risultato Finale, Serie A Inter – Empoli highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. Colpaccio dell’Empoli che espugna San Siro con il risultato di 0-1 grazie alla firma del giovane talento Baldanzi, non ...Nessun gol, ma un cartellino pesantissimo. Il primo tempo di Inter-Empoli finisce 0-0: più pericolosi i toscani, soprattutto in avvio, con Onana chiamato a un paio di parate decisive. Col passare dei ...