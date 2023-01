Inter Empoli 0-0 LIVE | fischio d’inizio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A San Siro, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,edsi affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(B)CLASSIFICA SERIE A: Napoli 50 punti; Milan* 38;* e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; Udinese 28, Torino 26; Fiorentina, Bologna e Juventus** 23, Monza ed* 22; Lecce 20; Spezia e ... Probabili formazioni di Inter-Empoli Chi riposerà tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko Simone Inzaghi sembrava andare su scelte molto simili a quelle fatte in Supercoppa italiana, ma secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi in attacco po ...Risponde Paolo Zanetti con l'Empoli schierato con il 4-3-2-1: VICARIO è il portiere, poi difesa con da destra EBUEHI, DE WINTER, LUPERTO e PARISI. In mediana AKPA AKPRO, HENDERSON e BANDINELLI. Attacc ...