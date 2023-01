Inter Empoli 0-0 LIVE | fine primo tempo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A San Siro, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,edsi affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

, a San Siro episodio da moviola in area di rigore nerazzurra al dodicesimo minuto: Mkhitaryan interviene a gamba alta sul pallone, andando poi a colpire la testa di Caputo che cercava ...Commenta per primo(calcio d'inizio ore 20.45) è il penultimo appuntamento della 19ª giornata di Serie A: arbitra Antonio Rapuano della sezione di Rimini, su Calciomercato.com gli episodi da moviola . Probabili formazioni di Inter-Empoli INTER-EMPOLI 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-EMPOLI 45' - Bajrami prova a sorprendere Onana su punizione, attento il portiere che blocca. 44' - Barella ...INTER-EMPOLI 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-EMPOLI 37' - Per il precedente colpo su Mkhitaryan, Henderson ha ricevuto un cartellino giallo che gli negherà, in ...