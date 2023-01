Inter | deciso il destino di Skriniar Parla l’agente

Leggi su zon

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La telenovelasembra ormai stare per trovare una conclusione. Dopo settimane di continui rimbalzi tra ottimismo generale e dubbi mai dissipati davvero, la situazione pare finalmente raggiungere un capolinea. Come noto a tutti, il difensore slovacco dell’ha il contratto in scadenza per il prossimo Giugno, e i tentativi del club per far rinnovare il suo giocatore sono tutti falliti. Neanche la vittoria della Supercoppa Italiana della scorsa settimana è riuscita a far breccia nel cuore del gigante biondo, che ormai pare aver concluso la sua avventura a Milano. A dare conferma di ciò, ecco le parole del suo agente, Federico Pastorello. “Non so se andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio”. L’vento ai microfoni di Rai Sport non è altro che un ammissione dunque le voci che ormai il difensore vestire nel ...