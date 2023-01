Inter | Correa | «Ho passato un brutto periodo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le parole di Joaquin, attaccante argentino dell’, nel pre partita della gara contro l’Empoli. I dettagli Joaquinha parlato nel pre partita della gara trae Empoli. PAROLE – «Dovremo giocare come abbiamo fatto in Supercoppa, restando concentrati dal primo all’ultimo minuto. Sto tornando in forma, dopo il Mondiale hounma ora spero di poter fare bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.