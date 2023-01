Inter | chi tapperà il buco di Skriniar in difesa?

La Gazzetta dello Sport

Tralo osserva da vicino c'è l', che in difesa ha a scadenza sia Skriniar che de Vrij (oltre a D'Ambrosio e Darmian), mentre le vicende che vedono coinvolta la Juve hanno messo in standby l'...... come è accaduto nella partita contro l'' Careca sulla lotta scudetto ' Credo che nulla possa ... La squadra è sempre concentrata, a prescindere daha di fronte. Riuscirà a concludere benissimo ... L’amico di Leao che rischia di marcarlo nel derby: Inter, ecco chi è Djaló Caso intercettazioni, Berlusconi sta con Nordio ma fu condannato e prescritto per aver permesso la pubblicazione di "Abbiamo un banca" ...Inter-Empoli è il posticipo del lunedì nella giornata 19 di Serie A, l'ultima dell'andata: come vedere la partita in diretta streaming.