Innovazione | l' italiana Wsense insignita a Davos dell' Ocean Data Challenge

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - È l'l'impresa più innovativa al mondo nella raccolta e gestione dei dati ai finia protezione'ambienteico. Lo ha stabilito il World Economic Forum – appena conclusosi a– che l'ha selezionata come unica realtàdel riconoscimento, nell'ambitoa sessione "The EarthRevolution”. Ritenuta eccellenza internazionale nella frontiera'Internet of Underwater Things,è una società deep-tech, nata come spinoff'Università La Sapienza di Roma e specializzata in sistemi di monitoraggio e comunicazione ...

Borsa Italiana

Jayne - Anne Gadhia è stata nominata presidente di Moneyfarm, la fintechdella consulenza finanziaria. Jayne - Anne Gadhia è fondatrice della fintech britannica ... passione per l'e ......Edizione di Casa Sanremo l'area hospitality ufficiale del Festival della Canzone, ... Sarà un'edizione tra continuità,e progetti in fase di lancio, come quelli della web tv e dell'... Aerospazio: Spada, settore strategico per innovazione territorio Nella settimana tra il 18 e il 24 settembre 2022 la ricerca della parola “stufe” in Italia ha raggiunto il picco degli ultimi cinque anni, con una crescita ...Lo dimostra l'esempio di Versalis, società chimica di Eni impegnata - tra le altre cose - nello sviluppo di tecnologie per il riciclo dei polimeri, nell’utilizzo della bio-nafta e nella produzione di ...