Ingresso gratuito al Museo Egizio per chi soggiorna negli alberghi di Torino

(Di lunedì 23 gennaio 2023) I turisti che visiterannoe soggiorneranno in uno degliassociati a Federpotranno beneficiare di un voucher per l’al– fino ad esaurimento delle scorte – e avranno la possibilità di fruire di una visita tematica esclusiva guidata da un egittologo. L’associazione delle imprese turistico-ricettive e la Fondazionedelle Antichità Egizie hanno siglato un accordo rivolto ai turisti e finalizzato a incentivare le visite all’soprattutto nei mesi e nei periodi di bassa stagione con l’obiettivo di contribuire alla miglior promozione della destinazione durante un periodo più lungo dell’anno. Ogni voucher garantisce al possessore di riscattare il proprio biglietto di ...

Quotidiano Piemontese

... con qualche giorno di anticipo, all'degli immobili interessati dalla sostituzione. L'intervento è completamentee i clienti non dovranno versare alcun compenso al personale ...Lo spettacolo avrà inizio alle 10 di giovedì 26 gennaio, e sarà ad, per tutta la cittadinanza. Parte della platea sarà riservata agli studenti di terza media dell'Istituto ... I turisti che soggiornano negli alberghi associati Federalberghi Torino avranno ingresso gratuito al Museo Egizio Tutto ciò insieme e grazie al museo Egizio, un fiore all'occhiello per la città di Torino che si colloca al secondo posto al mondo ...Mercoledì 25 gennaio alle 16 (ingresso gratuito – info WhatsApp e Telegram 3511825650 – www.cpialecce.edu.it) nel Teatrino del Convitto Palmieri di Lecce, il CPIA – Centro Provinciale Istruzione Adult ...