Infortunio Immobile | la Lazio si muove sul calciomercato | sostituto dalla Serie A

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ciroè uno degli attaccanti migliori di sempre nella storia del nostro campionato e nella storia della, ma in quest’anno Ciro non sta trovando continuità a causa di continui infortuni che lo stanno tenendo fuorigioco. Le assenze di Ciro condizionano indubbiamente anche l’attacco di Maurizio Sarri che deve trovarsi ad adattare dei giocatori nella posizione dia causa della mancanza di una riserva vera e propria. Proprio a causa di questo motivo, Claudio Lotito vorrebbe regalare al suo allenatore una riserva nel ruolo di prima punta e il principale indiziato è Federico Bonazzoli. Bonazzoli, Bonazzoli per il dopo: le ultime Stando a quanto riportato dal Corriere dello ...

C'è tanto Milan anche nelle quote per i marcatori più probabili: guida Giroud a 2,75, poi Leao a 3,50, con Zaccagni primo laziale a 3,75, vista l'assenza perdi. A 4,00 si trovano ...La priorità, dopo l'di, sarebbe un attaccante. Ma il problema dell'indice di liquidità bloccato rimane. Al momento è uscito solo Kamenovic. E la possibile cessione di Escalante (... Infortunio Immobile, gli aggiornamenti: c'è la data del ritorno in campo A meno di una settimana dalla sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, il Milan torna in campo per chiudere il girone di andata in campionato. (ANSA) ...Infortunio Immobile - Quanto tornerà a disposizione Immobile dopo il recente ko muscolare. L'attaccante della Lazio potrebbe tornare prima del previsto ...