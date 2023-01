La Gazzetta dello Sport

Un esordio internazionale coi fiocchi quello degli arcieri italiani impegnati nella tappa delleSeries di Nimes, il circuito creato daArchery dove gli atleti gareggiano privatamente, con la maglia del club o del proprio sponsor. La gara al chiuso disputata nella città ...... nel Meeting X - Athletics che apre il circuito internazionaleAthletics 2023 delle multiple. ... tra cui lo svizzero Simon Ehammer, vicecampione mondialedell'eptathlon e argento ... Indoor World Series: Andreoli d'oro, Di Francesco e Gubbini di bronzo a Nimes In vista degli Europei Indoor gli arcieri italiani riportano in Italia tre podi dalla tappa francese. L'olimpica Tatiana Andreoli è d'oro con una prova perfetta, terzo gradino del podio per gli Under ...Tiro con l'arco, Indoor World Series Nimes 2023: Tatiana Andreoli oro, battuta Bauer 7-1. Ecco i risultati al chiuso ...