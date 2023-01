Indoor Series di Tiro con l’Arco | l’Italia sul podio con Andreoli | Di Francesco e Gubbini

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono tre le medaglie degli italiani a Nimes nella tappa di. Tatianacon una finale perfetta vince l’oro mentre nelle gare Under 21 salgono sulRoberta Die Lorenzo. Successo straordinario per Tatianache nella tappa delledi Nimes, in Francia, vince l’oro nelolimpico con tutte le frecce della finale contro Katharina Bauer (GER) che terminano la propria corsa sul “10” e determinano il 7-1 finale. Nelle gare Under 21 doppio sorriso italiano grazie alle frecce di Roberta Die Lorenzo, entrambi di bronzo, grazie alle vittorie 6-0 nell’olimpico contro Ozge Citak e 148-143 nel compound con Luke ...

