Indagine su charter Malpensa | tasse evase

Agenzia ANSA

Quasi tre milioni di euro di tasse non pagate da 328 società che organizzano voliin tutto il mondo con partenza a Malpensa (Varese) è il bilancio di un'operazione della Gdf di Busto Arsizio (Varese) sui cosiddetti "aero taxi". A quanto emerso queste società di voli non di ...Quasi tre milioni di euro di tasse non pagate da 328 società che organizzano voliin tutto il mondo con partenza a Malpensa (Varese) è il bilancio di un'operazione della Gdf di Busto Arsizio (Varese) sui cosiddetti"aero taxi". A quanto emerso queste società di voli non di ... Indagine sui voli charter da Malpensa: 3 milioni di euro di tasse ... Quasi tre milioni di euro di tasse non pagate da 328 società che organizzano voli charter in tutto il mondo con partenza a Malpensa (Varese) è il bilancio di un'operazione della Gdf di Busto Arsizio ( ...Le accusa riguardano presunte violazioni di leggi tributarie che hanno portato - secondo quanto contestato da Guardia di Finanza e pm di Roma - i vertici dell'Ateneo ad evadere il fisco per oltre 20 m ...