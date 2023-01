Incoronazione di re Carlo | quando | dove e cosa accadrà in quel weekend

Leggi su amica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Buckingham Palace ha diramato un comunicato con i dettagli del Coronation, il fine settimana dedicato all’di re. Tre giorni di festa in tutta la Nazione, tra concerti, pic nic ed eventi vari (foto: Getty) Tre giorni di festa in tutto il Regno Unito, che inizieranno con l’e si concluderanno con vari appuntamenti dedicati al volontariato. Buckingham Palace ha diffuso il programma degli eventi che ruoteranno attorno alla cerimonia che vedràproclamato ufficialmente re. E, da come si percepisce, c’è da aspettarsi undi allegria, gioia e condivisione, proprio come lo era statolo per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, lo scorso giugno. Sabato 6 maggio: l’di ...