Incidente sulla Pontina | brutto scontro alle porte di Aprilia | code in aumento | gli aggiornamenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 gennaio 2023)pochi minuti faall’altezza diin direzione Roma. A rimanere coinvolti in un sinistro sarebbero stati un mezzo pesante e un’altra vettura.si stanno formando verso la Capitale in attesa dell’intervento dei soccorsi. Dprime informazioni sembrerebbe che uno dei conducenti sia rimasto ferito, ma si attendono ulteriori informazioni. Il sinistro si è verificato esattamente in corrispondenza dell’uscita per Viale Europa. Rntamenti si registrano anche all’altezza di Pomezia – ma in direzione sud – in questo caso per lavori. SeguirannoFoto di repertorio su Il Corriere della Città.