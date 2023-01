Incidente Massafra | morti due fratelli e un ragazzo di 20 anni | i genitori hanno visto l' auto distrutta e chiamato i soccorsi

Virgilio Notizie

... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ... la Puglia ribadisce il suo "no" Ambiente [ 23/01/2023 ] Tragedia della strada a, il 20enne ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ... la Puglia ribadisce il suo "no" Ambiente [ 23/01/2023 ] Tragedia della strada a, il 20enne ... Auto contro un muro a Massafra (Taranto): morti tre giovanissimi, due sono fratello e sorella Tre morti e un ferito grave, tutti giovanissimi, con due fratelli estratti dalle lamiere purtroppo già privi di vita. È il drammatico ...Il dramma sulla via per Martina Franca. Leonardo aveva 19 anni, sua sorella Antonella, 13 anni, e Leo Conte, che era alla guida dell’auto ...