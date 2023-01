Incidente Massafra | chi sono le 3 vittime Fuori pericolo il quarto

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è sotto shock per la tragica morte di tre giovanissimi, a causa di unstradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale che porta a Martina Franca. La Opel Corsa grigia sulla quale viaggiavano ha sbandato finendo contro un muretto a secco. Morti sul colpo due fratelli, Leonardo e Antonella Carucci di 19 e 13 anni. Il conducente dell’auto Leo Conte, 20 anni, è morto poco dopo. In ospedale, in gravi condizioni ma non più indi vita, Giuseppe Convertino di 19 anni e figlio di un consigliere comunale di. Il giovane ha riportato un trauma cranico e diverse fratture per le quali si è reso necessario un intervento chirurgico presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I quattro ragazzi erano di ritorno da Martina Franca dove avevano pranzato in un ristorante ...