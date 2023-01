Incidente a Massafra | morti tre giovanissimi Lo strazio dei genitori che percorrevano la stessa strada

Virgilio Notizie

, morti tre giovani: tra loro due fratelli di 18 e 13 anni. L'auto distrutta contro un muretto Cosa è successo Erano le 18 di ieri pomeriggio - 22 gennaio - quando il destino si è ...Terribilestradale in serata nel territorio di, sulla via per Martina Franca. Tre giovanissimi, tra cui un 13enne, sono morti e un quarto ragazzo è rimasto ferito gravemente: erano a bordo di ... Auto contro un muro a Massafra (Taranto): morti tre giovanissimi, due sono fratello e sorella Il quarto ragazzo, Leonardo Convertino, figlio dell'assessore comunale di Massafra Teresa Errico, è stato trasportato in codice rosso alla S.S. Annunziata di Taranto. Non è escluso che l'incidente pos ...Tre morti e un ferito grave, tutti giovanissimi, con due fratelli estratti dalle lamiere purtroppo già privi di vita. È il drammatico bilancio dell’incidente stradale che ...