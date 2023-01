leggo.it

Fiamme alautostradale di Fiano Romano , a pochi chilometri a nord - est di Roma . Un filmato diffuso ... Dalle immagini sembra che l'provenga dal cofano del mezzo, presumibilmente ...... a circa sei chilometri daldi Orvieto, in direzione Roma, per cause ancora in corso d'accertamento un veicolo è stato interessato da un principio d'. Sul posto, per coordinare le ... Incendio al casello di Fiano Romano, le fiamme da un camion vicino al pedaggio autostradale Fiamme al casello autostradale di Fiano Romano, a pochi chilometri a nord-est di Roma. Un filmato diffuso su Welcome to Favelas mostra un camion a pochi metri dall'accesso alla barriera ...Auto incendiate a Chiaia, nel salotto buono di Napoli. Succede a Piazza Carolina, ad una manciata di passi dalla Prefettura di Napoli. Lo slargo che collega via Chiaia, rinomata strada dello shopping ...