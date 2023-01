(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tutto come prima nella Liga, perché sia ilche il. Al Camp Nou ai padroni di casa, privi dello squalificato Lewandowski, si impongono di misura, per 1 - 0, sul Getafe ...

Agenzia ANSA

Tutto come prima nella Liga, perché sia il Barcellona che il Real Madrid. Al Camp Nou ai padroni di casa, privi dello squalificato Lewandowski, si impongono di misura, per 1 - 0, sul Getafe con un gol di Pedri, celebrato con il gesto di tagliarsi i capelli, dedica ......dell'Italia dell'ultima fase finale dell'Europeo di categoria lo scorso settembre a Jaén in, ... Finisce così con la festa degli Azzurrini che battono la Francia eil torneo con un turno d'... In Spagna vincono sia il Real Madrid che il Barcellona - Calcio (ANSA) - MADRID, 22 GEN - Tutto come prima nella Liga, perché sia il Barcellona che il Real Madrid vincono. Al Camp Nou ai padroni di casa, privi dello squalificato Lewandowski, si impongono di misura ...La tecnica di Van der Poel ha superato la potenza di Van Aert e con il successo dell’olandese a Benidorm anche il Mondiale del prossimo 5 febbraio diventa più aperto. Dopo la supremazia del fiammingo, ...