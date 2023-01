In scena Euridice Axen in “SETTIMO SENSO – Moana Pozzi” |  testo di Ruggero Cappuccio | con la regia di Nadia Baldi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) E’ andata ina Roma, al Teatro Parioli, una icona indimenticabile dell’eros sprigionato dalla vivida corporeità e intelligenza diconsacrata ed esaltata ancora di più dalla sua precoce morte. E semplice non deve essere stato maneggiare e interpretare una personalità così sfaccettata e sorprendente quale quella della“semplicemente” donna. MaAxen che veste i panni dellain “”, scritto da, con, sicuramente emana l’allure e la fascinosa presenza della diva del porno avvolta in un vestito di tulle rosso che ne ricorda l’eleganza ma ...

AGR online

Oggi la tormentata vita della diva torna sul palcoscenico con ' Settimo senso ': da domani 19 gennaio e fino a domenica la divina rivivrà al teatro Parioli di Roma interpretata daAxen in ...... che stravolgerà le vite di tutti i protagonisti: è davvero ricchissimo di colpi diil gran ...Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l'esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la ... Euridice Axen in scena con Settimo Senso, Moana Pozzi Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Da domani 19 gennaio e fino a domenica la divina rivivrà al teatro Parioli di Roma interpretata da Euridice Axen in "Settimo senso" ...