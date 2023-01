In sala operatoria con l’artificiere e il chirurgo

Leggi su panorama

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il 9 gennaio 2023, la viceministro della difesa dell’Ucraina Hanna Maljar postava su Facebook la radiografia di un militare ucraino in cui si vedeva una cosiddetta granata VOG inesplosa alloggiata dentro il petto e vicino al cuore. Questi piccoli ordigni di dimensioni di circa quattro centimetri vengono sparati in serie con il lanciagranate GP-25 in dotazione all’esercito russo, arma che ha l’aspetto di un fucile ed è efficace a partire dai 400 metri di distanza dal bersaglio. L’intervento, perfettamente riuscito, è stata effettuato in un clima di estrema tensione, data la possibilità di esplosione durante la rimozione della granata. È stato incaricato di eseguirla uno dei più esperti chirurghi di guerra ucraini, Andrii Verba, che ha dovuto operare in stretta collaborazione con due artificieri per proteggere il personale medico ed evitare danni al cuore del paziente. Una delle ...