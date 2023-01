In India è stata vietata la diffusione di un documentario sul primo ministro Narendra Modi 

TRT

In questo segmento èraggiunta una quota di mercato pari al 17,2%, che aumenta anche al 25,1% ... così come quelli riguardanti le diverse realtà asiatiche, in particolare Cina e. Foto: BMW ...... nonostante le grandi ambizioni da parte italiana sull'energia e sulla cantieristica, non è... Russia,, Cina e Sudafrica); ha firmato con Mosca un grosso accordo sulle armi e vi ha tenuto ... In India è stata demolita una moschea del 16esimo secolo Secondo uno studio delle Nazioni Unite dal titolo The World Population Prospects 2022 l'India supererà la Cina nel 2023 diventando il Paese più popoloso del mondo.L’india apre le porte ai fornitori cinesi di Apple. Più di una dozzina di fornitori cinesi del colosso di Cupertino sta ricevendo le prime autorizzazioni dall'India per espandersi nel Paese, aiutando ...