(Di lunedì 23 gennaio 2023) Scriverlo lo ha scritto. Che ci creda davvero, beh, questo non è dato saperlo."Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi'. Così il ministro degli Esteri ...

Il rapporto di Amnesty International si basa su un'ampia documentazione del sistema di violazioni dei diritti umani commesse inda quando il presidente Abdel Fattah al - Sisi ha assunto il ...ascoltare le parole di Tajani sulla "collaborazione" dell', inaccettabile posporre i diritti umani agli interessi economici del Paese. Intollerabile continuare a stringersi le mani ... In Egitto, l’incredibile Tajani si sente rassicurato da al-Sisi su Regeni e Zaki Signor ministro, ma di cosa parla Ci sono tomi di articoli, inchieste, rapporti e, soprattutto, atti giudiziari che testimoniano il pervicace atteggiamento tenuto dalle autorità egiziane nel boicotta ...Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Ogni giorno per noi resta il 25 gennaio”. Il giorno in cui da sette anni i genitori di Giulio Regeni invocano verità e giustizia per loro figlio. Incredibile ascoltare le p ...