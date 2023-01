In Brasile nasce bimbo gigante | pesa 7 | 5 kg Ma il record resta campano  

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna donna inha dato alla luce unoltre 7 chili, ma ilcasertano. Angerson dos Santos con i suoi 60 centimetri di “altezza” e un peso di ben 7,328 kg è uno dei bambini più “grandi” mai nati al mondo. Il neonato è venuto alla luce lo scorso 18 gennaio tramite taglio cesareo all’ospedale Padre Colombo di Parintins, nello stato dell’Amazzonia. Sua madre, Cleidiane Santos dos Santos, 27 anni, si era recata presso il nosocomio per una visita ostetrica di routine. Ma i medici si sono resi subito conto che il nascituro era “troppo grande per lei” per farlore con un parto naturale, quindi hanno deciso di trattenerla per un cesareo che è stato poi effettuato il giorno dopo. Ma nonostante questi numeri, il piccolo brasiliano non è riuscito a battere il ...

Bimbo gigante nasce da parto record in Brasile: pesa 7 chili e mezzo ed è lungo 60 centimetri Una storia lunga 30 anni che intreccia vita e lavoro per affermare l'originalità di tessuti e modelli da uomo e donna in Italia e all'estero ...Nasce con parto cesareo in Brasile un bimbo di oltre 7 chili e quasi 60 cm di lunghezza : appena nato veste già come un bambino di 9 mesi.