In attesa di Sanremo | LDA annuncia il suo nuovo album

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti

Esce venerdì 17 febbraio "Quello che fa bene", il di LDA che contiene il singolo "Se poi domani", con cui l'artista è in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di. Scritta da LDA e da Alessandro Caiazza, composta da Francesco D'Alessio e dallo stesso artista, "Se poi domani" – commenta LDA – è una canzone romantica scritta in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d'amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole". "Se poi domani" è una ballad d'amore per eccellenza, ma nell' sono presenti tante sonorità e generi musicali diversi: "Il tema principale – continua l'artista – è l'amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato ...