(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) - Per la loro riproduzione, iimperatori hanno bisogno di ghiaccio e di temperature vicine ai meno 60°C. A causa di queste esigenze, solitamente, colonizzano aree remote e inaccessibili ai ricercatori. Grande è stata perciò la sorpresa di un team di scienziati europei che è riuscito a individuare un grosso insediamento di oltre 500 individui, in. Gli esperti hanno utilizzato le immagini satellitari delle missioni spaziale della Commissione Europea “Copernicus Sentinel-2” e “Maxar WorldView-3”.

Adnkronos

Quando si tratta di fare un viaggio in( pagina 309 ) quindi, non si fa cogliere ... viene braccata dai paparazzi sulla via del ritorno, corre a casa: lui racconta di averlasconvolta ...Nei caldi deserti, le creature a sangue freddo prosperano perché la loro temperatura corporea permette loro di farlo, mentre inla vita è ancora più rara e può esseresolo in alcuni ... In Antartide trovata una nuova colonia di pinguini imperatore Scoperta incredibile da parte di un team di ricercatori alla volta dell'Antartide. Questo continente non è certamente pratico.Un team di ricerca ha scandagliato l'Antartide, scoprendo ben cinque meteoriti (di cui uno di quasi otto kg): è un ritrovamento rarissimo e prezioso.