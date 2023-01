Imprese | arriva l’ok di Bruxelles per 50 mln di aiuti alle imprese Campane

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La Commissione europea ha approvato uno schema italiano da 50 milioni di euro per sostenere leattive nella regione Campania nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Nell’ambito del regime, l’aiuto – scrive l’Esecutivo Ue -assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La misura sarà apertaaventi una sede operativa nella Regione Campania costituita prima della data di presentazione della domanda. Lo scopo del regime è sostenere gli investimenti per migliorare l’efficienza energetica e per installare impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Per essere ammissibili ledevono aver registrato spese ammissibili da un minimo di 150.000 euro fino a un massimo di 2 milioni di euro. L’importo dell’aiuto individuale per ...