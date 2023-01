Impresa Empoli a San Siro | Inter sconfitta 1-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Incredibile a San, dove l'firma l'battendo l'per 1-0. Decisiva nel primo tempo l'ingenua espulsione di capitan Skriniar che lascia i suoi in 10, con gli avversari bravi ad approfittarne nella ripresa con il match winner Baldanzi. La prima chance arriva al 12? ed è per gli ospiti. De Wlancia lungo scavalcando Bastoni e trovando Cambiaghi, che stoppa e calcia con il destro ma trova Onana pronto a deviare in corner. I toscani giocano bene e al 17? ripartono con grande rapidità portando al tiro Caputo, conclusione che termina in angolo dopo una deviazione in scivolata di De Vrij. Gli uomini di Inzaghi si vedono per la prima volta al 20?, quando Calhanoglu cambia gioco dalla destra trovando Dimarco, mancino al volo e Vicario si salva di piede. I nerazzurri ...