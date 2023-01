(Di lunedì 23 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Incredibile a San, dove l’firma l’battendo l’per 1-0. Decisiva nel primo tempo l’ingenua espulsione di capitan Skriniar che lascia i suoi in 10, con gli avversari bravi ad approfittarne nella ripresa con il match winner Baldanzi. La prima chance arriva al 12? ed è per gli ospiti. De Wlancia lungo scavalcando Bastoni e trovando Cambiaghi, che stoppa e calcia con il destro ma trova Onana pronto a deviare in corner. I toscani giocano bene e al 17? ripartono con grande rapidità portando al tiro Caputo, conclusione che termina in angolo dopo una deviazione in scivolata di De Vrij. Gli uomini di Inzaghi si vedono per la prima volta al 20?, quando Calhanoglu cambia gioco dalla destra trovando Dimarco, mancino al volo e Vicario si salva di piede. I ...

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Sono entrato bene e ho dato una mano alla squadra ha spiegato il fanstasista dell'- . Ci tenevamo a fare un', ancora con una grande squadra non l'avevamo fatta, poi questo era un ...L', rimasto in superiorità numerica, inizia così a credere nell'e nella ripresa Zanetti indovina il cambio: dentro al 64 Baldanzi per Cambiaghi, che impiega un paio di minuti per ... Impresa Empoli a San Siro: Inter sconfitta 1-0 Impresa dell'Empoli a San Siro nel posticipo della 19a giornata di Serie A: i toscani battono con pieno merito per 1-0 l'Inter, rimasta in 10 dal 40' per l'espulsione di Skriniar. Gara decisamente sot ...Milano, 23 gen. - (Adnkronos) - Clamorosa impresa dell'Empoli che batte 1-0 l'Inter a San Siro con un gol del 19enne Baldanzi al 21' della ripresa. I toscani salgono così al 9° posto in classifica con ...